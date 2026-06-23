Γαλλία - Ιράκ: Το 1-0 των Τρικολόρ με τον Μπαπέ (vid)
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Ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε το 1-0 για τη Γαλλία απέναντι στο Ιράκ με τρομερό αριστερό σουτ στο 14ο λεπτό.
Ο Μπαπέ συνεχίζει από εκεί που το... άφησε με τη Σενεγάλη! Ο Γάλλος σταρ έκανε το 1-0 κόντρα στο Ιράκ, μόλις στο 14ο λεπτό, πέτυχε το τρίτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση και το 15ο συνολικά σε Μουντιάλ, όσα έχει και ο Ρονάλντο Ναζάριο. Ο Μέσι έχει 18 και ο Κλόζε 16.
Ο Ολίσε πάσαρε, ο αστέρας της Ρεάλ σούταρε δυνατά με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.
@Photo credits: Associated Press
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