Με τον Λιονελ Μέσι να γράφει ιστορία φτάνοντας τα 18 γκολ σε Μουντιάλ η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία, εξασφάλισε πρόκριση, δεν χάνει την πρωτιά και οι οιωνοί δείχνουν κούπα!

Ακόμα και χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει η Αργεντινή έχοντας στη σύνθεσή της τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη (αυτή την στιγμή γιατί συνολικά είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα), τον Λιονέλ Μέσι, επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας, εξασφάλισε την πρόκριση και μόνο αν αυτοκτονήσει θα χάσει και την πρωτιά. Γιατί μόνο σαν αυτοκτονία μπορεί να θεωρηθεί να χάσει από την Ιορδανία, αν βέβαια η τελευταία έχει κερδίσει την Αλγερία, κάτι που επίσης φαντάζει απίθανο.

Ο αρχηγός της Αργεντινής ήταν ο παίκτης που πέτυχε και τα δύο γκολ γράφοντας ιστορία. Ο Μέσι κατάφερε να ανέβει στην κορυφή των σκόρερ σε Παγκόσμια Κύπελλα, φτάνοντας τα 18 γκολ και αφήνοντας δύο πίσω (16) τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ουσιαστικά ο μόνος που μπορεί να τον απειλήσει και βάσει την ηλικία και τα περισσότερα παιχνίδια πλέον στις τελικές φάσεις, θα το κάνει, είναι ο Κιλιάν Μπαπέ που ακολουθεί με 14.

Η νίκη επί της Αυστρίας μας έδειξε και δύο οιωνούς που δείχνουν πως η «Αλμπισελέστε» θα πάρει το δεύτερο συνεχόμενο! Αρχικά ο Μέσι έχασε πέναλτι μόλις στο 8' της αναμέτρησης. Ο αρχηγός της Αργεντινής είχε χάσει και πέναλτι και στο Κατάρ επίσης στην φάση των ομίλων κόντρα στην Πολωνία εκείνη την φορά και όλοι θυμόμαστε ποια ήταν η κατάληξη του συγκεκριμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ακόμα καλύτερο είναι πως ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε δύο γκολ σε Μουντιάλ ακριβώς την ίδια ημέρα (22 Ιουνίου) με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο καλύτερος όλων το είχε κάνει το 1986 κόντρα στην Αγγλία βάζοντας και το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όταν και πέρασε όλους τους Άγγλους που υπήρχαν στο γήπεδο και στον πάγκο μαζί.

Δεν χρειάζεται επίσης να σας πούμε τι έγινε στο Μουντιάλ που έγινε στο Μεξικό και ποια ομάδα το σήκωσε και γιατί να μην γίνει το ίδιο και φέτος...