Μουντιάλ 2026: Το 2-0 του Μέσι που έφτασε τα 5 γκολ στο Μουντιάλ και τα 18 σε όλη την ιστορία!
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Στις καθυστερήσεις του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία ο Λιονέλ Μέσι έβαλε και ένα 2ο προσωπικό του γκολ. Ο Αργεντίνος πλέον έφτασε τα 5 στο Μουντιάλ 2026 και τα 18 σε όλη την ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων!
Ο Λίο Μέσι έκανε και το 2-0 στο ματς της Αργεντινής με την Αυστρία. Μετά από μία φάση διαρκείας όπου είχε σουτ και ο ίδιος που κόπηκε, επέμεινε και στο τέλος με σουτ του σκόραρε ξανά για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Αργεντίνων. Πλέον έφτασε τα 5 στο Μουντιάλ 2026 και τα 18 σε όλη την ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων!
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