Η έντονη κακοκαιρία στη Φιλαδέλφεια προκαλούν ανησυχία για τη διεξαγωγή των αγώνων της Δευτέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ανησυχία σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης Γαλλίας - Ιράκ για τη 2η αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή της Φιλαδέλφειας.

Η ομάδα του Ντεσάν είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει το Ιράκ στο «Philadelphia Stadium» στις 00:00, ωστόσο λίγες ώρες πριν από τη σέντρα οι αρχές του γηπέδου ενεργοποίησαν πρωτόκολλο παραμονής σε ασφαλείς χώρους, εξαιτίας της προσέγγισης ισχυρής καταιγίδας. Μέσω των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων του σταδίου, οι υπεύθυνοι κάλεσαν αρχικά το προσωπικό της διοργάνωσης να καταφύγει σε προστατευμένους χώρους, ενώ ακολούθησε νέα ανακοίνωση που προειδοποιούσε για ενεργή κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.

«Έχουν καταγραφεί κεραυνοί σε κοντινή απόσταση. Παρακαλούνται όλοι να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο και τις ανοιχτές κερκίδες και να κατευθυνθούν σε στεγασμένους χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Την ίδια στιγμή, στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβλήθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα προς τους φιλάθλους, με το ένα να αναφέρει ότι «ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει» και το άλλο να καλεί το κοινό να εγκαταλείψει τις ανοικτές εξέδρες.

Παράλληλα, οι διοργανωτές ζήτησαν από τους φιλάθλους που δεν βρίσκονταν ήδη στην περιοχή να μην μετακινηθούν προς το γήπεδο μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον εντοπιστεί κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα οκτώ μιλίων (περίπου 13 χιλιομέτρων) από το γήπεδο, ο αγώνας διακόπτεται υποχρεωτικά για τουλάχιστον 30 λεπτά, ενώ οι θεατές μεταφέρονται σε ασφαλείς χώρους.

Μέχρι στιγμής, κανένας αγώνας της διοργάνωσης δεν έχει επηρεαστεί από ακραία καιρικά φαινόμενα, ωστόσο η κατάσταση στη Φιλαδέλφεια έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τόσο τη FIFA όσο και τις τοπικές αρχές.