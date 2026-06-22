Θα είχαν πετύχει οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές αν φορούσαν την φανέλα μιας άλλης χώρας;

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές το Βέλγιο... κολυμπά σε ρηχά νερά (δύο ισοπαλίες και ανοιχτή η πρόκριση) και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για μια νέα χαμένη (;) ευκαιρία, αλλά παράλληλα αναρωτιέται τι θα είχε πετύχει αυτή η προικισμένη φουρνιά 10ετίας αν φορούσε τη φανέλα μιας άλλης εθνικής...

Aν πριν την έναρξη του Μουντιάλ σε ένα όμιλο με αντιπάλους την Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο και το Ιράν υποστήριζες πως το Βέλγιο μετά από δύο αγωνιστικές δεν θα είχε νίκη και θα έπαιζε στο φινάλε των ομίλων… ρέστα πρόκρισης, μάλλον θα σου έλεγαν πως δεν έχεις και μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Όχι άδικα. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στα χαρτιά τουλάχιστον πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά φάνταζε ως το μεγάλο φαβορί για μια σχετικά εύκολη πρωτιά στον όμιλο και ως ένα ρόστερ με δυνατότητες για να προχωρήσει. Επειδή ποδόσφαιρο είναι, το δεύτερο ενδεχόμενο ίσως και να επιβεβαιωθεί.

Το πρώτο όμως σίγουρα όχι. Εύκολη πρωτιά δεν ήρθε και κανείς δεν ξέρει αν θα έρθει καν η πρωτιά, αφού την τελευταία αγωνιστική οι Βέλγοι αντιμετωπίζουν την Νέα Ζηλανδία, σε έναν όμιλο που τον διαμορφώνουν ως τώρα βαθμολογικά οι ισοπαλίες, αλλά και η η νίκη της Αιγύπτου κόντρα στην εκπρόσωπο της Ωκεανίας.

Το συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι last dance, μόνο για τους δύο «μύθους» που… τερμάτισαν τη λογική του ποδοσφαίρου, τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά πιθανότατα να είναι «Μουντιαλικό κύκνειο άσμα» και για άλλα ονόματα από το πάνω-πάνω ράφι του αθλήματος! Από τη σχετική λίστα δεν λείπουν και Βέλγοι…

Το Μουντιάλ του 2030 έχει «ευρω-αφρικανικo-λατινοαμερικάνικο» άρωμα, καθώς το συνδιοργανώνουν Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, αλλά λόγω των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση θα φιλοξενήσουν επετειακά ματς και η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη. Σε αυτή την… πανσπερμία χωρών και ποδοσφαιρικών πολιτισμών δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν η Εθνική Βελγίου είναι εκεί, θα βρεθούν στο… check in o Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Τίμπο Κουρτουά και ο Ρομέν Λουκάκου. Όλοι τους να πατάνε ή να φτάνουν στα 38 χρόνια της ζωής τους, μάλλον δύσκολο να έχουν παρουσία σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αρα το τρέχον είναι μάλλον το τελευταίο τους και δεν θα ήθελαν ούτε να φύγουν πρόωρα από τη γιορτή, ούτε να μην έχουν κάτι καλό να θυμούνται από τον «τελευταίο χορό». Μπορούν όμως; Το Βέλγιο την τελευταία, σχεδόν 15ετία, μέσα από τα ποδοσφαιρικά του προγράμματα… έδωσε στο ποδόσφαιρο μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα που κάνουν πασαρέλα στα γήπεδα όλης της Ευρώπης και σε club πρώτης γραμμής.

Σε Μουντιάλ και Euro παρουσιάστηκε ένα σύνολο παικτών που έκανε πολλούς να πουν ότι είναι στα φαβορί για μια κούπα. Αυτή η κούπα δεν ήρθε ποτέ και έκανε παράλληλα άλλους να πουν για το… ειδικό βάρος που δεν είχε η φανέλα των «διαβόλων». Ότι δηλαδή το ίδιο ρόστερ με μια φανέλα άλλη, για παράδειγμα της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας θα έφτανε στην πηγή ξεδιψώντας τα χείλη με παγωμένο νερό. Αντίθετα το Βέλγιο έφτασε ως την υπέρβαση της 3ης θέσης στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Παίκτες όπως οι τρεις παραπάνω, αλλά και οι Αζάρ, Φελαϊνί, Κομπανί, Βίτσελ, Μέρτενς, Μούσα Ντεμπελέ, Μιραλάς, Τσαντλί, Οριζί, Βερτόγκεν, Γιανουζάι βρέθηκαν όλοι τους μαζεμένοι στα ίδια αποδυτήρια. Ήταν μια τεράστια φουρνιά με μπόλικο ταλέντο, όπως και οι μετέπειτα Καράσκο, Καστάνι, Τίλεμανς και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια το Βέλγιο μοιάζει μια δεξαμενή παικτών αλλά και… χαμένων προσδοκιών. Ένα «γιατί» που ζητάει απάντηση στην ερώτηση «γιατί όλοι αυτοί οι παικταράδες δεν… τρύπησαν τον βέλγικο ουρανό» για να γράψουν ιστορία!

Οι δύο πρώτες εμφανίσεις στο Μουντιάλ απέναντι σε Αίγυπτο και Ιράν δείχνουν μια ομάδα σε φθίνουσα πορεία, που δεν δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα ακόμη κι αν κάνει το αυτονόητο κι εξασφαλίσει πρόκριση από την φάση των ομίλων. Μάλλον το τρένο της ευκαιρίας πέρασε και δεν σταμάτησε στο Βέλγιο…

Ενυδατώσου με Powerade & διεκδίκησε μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα!