Ο Μεχντί Ταρέμι εμφανίστηκε προβληματισμένος μετά την ισοπαλία του Ιράν με το Βέλγιο, τονίζοντας πως η ομάδα του άφησε την ευκαιρία να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την έφερνε πιο κοντά στην πρόκριση.

Σε μια αναμέτρηση με ένταση και αρκετές μονομαχίες, Ιράν και Βέλγιο έμειναν στο 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου, διατηρώντας ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς ενόψει της τελευταίας «στροφής». Οι Βέλγοι είχαν τον έλεγχο για μεγάλα διαστήματα και πίεσαν σημαντικά την ιρανική άμυνα, ωστόσο το σύνολο του Αμίρ Γκαλενοΐ κράτησε το μηδέν και παράλληλα δημιούργησε τις δικές του προϋποθέσεις για να σκοράρει.

Η σημαντικότερη στιγμή για το Ιράν καταγράφηκε στο 25ο λεπτό, όταν ο Ταρέμι βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο έμπειρος επιθετικός του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του... έχασε και αρκετά αναρωτήθηκαν τον λόγο που προέβη σε αυτή την τοποθέτηση «Είπα ότι χάσαμε το παιχνίδι», είπε ο Ταρέμι μιλώντας ​​στη FIFA. «Θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα και λόγω της νοοτροπίας και της εμπειρίας μας, πρέπει να τα πάμε πολύ καλύτερα. Γι' αυτό είπα ότι χάσαμε το παιχνίδι.

Σίγουρα, θέλουμε να φτάσουμε στα νοκ άουτ. Έχουμε δύο βαθμούς τώρα και ένα παιχνίδι απομένει. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Ο τερματοφύλακάς μας βρίσκεται στο τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο για όλους και ήταν λίγο νευρικός εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, αλλά σε αυτό το παιχνίδι ήταν πιο χαλαρός. Έκανε καταπληκτική δουλειά και τον εκτιμούμε πραγματικά για αυτόν τον βαθμό» κατέληξε ο Ταρέμι.

