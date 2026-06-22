Ο Νίκο Σλότερμπεκ τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του Μουντιάλ, μετά από τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό αστράγαλο.

Μια πολύ δυσάρεστη είδηση ήρθε στο εσωτερικό της Εθνικής Γερμανίας, ενόψει της συνέχειας του φετινού Μουντιάλ, στο οποίο δεδομένα θα συνεχίσει στα νοκ-άουτ, έχοντας κάνει το 2/2 στον 5ο όμιλο.

Τα «Πάντσερ» μετά το 7-1 κόντρα στο Κουρασάο, νίκησαν με ανατροπή 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού (20/6), ωστόσο έχασαν με τραυματισμό έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες, τον Νίκο Σλότερμπεκ. Ο κεντρικός αμυντικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ αποχώρησε από το γήπεδο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν ένα πολύ κακό σενάριο.

Ο 26χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ τέθηκε νοκ-άουτ από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας υποστεί πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, ενώ βάσει των γερμανικών ρεπορτάζ, αναμένεται να μείνει -γενικότερα- εκτός δράσης για σχεδόν δυο μήνες. Μάλιστα, και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, αναφέροντας πως θα λείψει πολύ από την ομάδα του.

«Θα μας λείψει πολύ ο Σλότι στο γήπεδο ως εξαιρετικός αμυντικός, ειδικά η εξαιρετική του οργάνωση (σσ στο παιχνίδι). Αυτό θα μπορούσε να ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του.

Όλοι προσπαθήσαμε να τον εμψυχώσουμε χθες - ευτυχώς, είναι ένας πολύ θετικός τύπος που ήδη κοιτάζει μπροστά. Είναι καλό σημάδι ότι μένει στην ομάδα προς το παρόν, επειδή έχει επιρροή και εκτός γηπέδου.

Παρά την απουσία του, είμαστε ακόμα πολύ καλά εξοπλισμένοι στη θέση του κεντρικού αμυντικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τους Τζόναθαν Τα, Αντόνιο Ρούντιγκερ, Βάλντεμαρ Άντον και Μαλίκ Τιάου.»