Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήρι κατήγγειλε την Ουρουγουάη για παραβίαση του fair play!

Ο προπονητής του Πράσινου Ακρωτηρίου, Μπουμπίστα, εξοργίστηκε με την απόφαση των παικτών της Ουρουγουάης να παραβιάσουν το fair play σε μία κομβική φάση του αγώνα.

Η Ουρουγουάη δεν τα κατάφερε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/06) ούτε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 2-2, σε έναν αγώνα που «σήκωσε» πολλή συζήτηση, τόσο για αυτά που έγιναν μέσα στο γήπεδο όσο και για αυτά που έγιναν απ΄έξω.

Πιο συγκεκριμένα, η φάση με την οποία η «Σελέστε» ισοφάρισε τον αγώνα ήταν εκείνη που εγείρε και τις περισσότερες αντιδράσεις. Αναλυτικότερα, οι «Μπλε Καρχαρίες» προηγούνταν με 1-0 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, μετά από μία εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κέβιν Πίνα, αλλά μπήκε στην ανάπαυλα βρισκόμενη πίσω στο σκορ.

Το πρώτο γκολ της Ουρουγουάης ήρθε κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες, καθώς ο Φεντερίκο Βίνιας, ο οποίος κρατούσε ψηλά το πόδι του παίκτη του Πράσινου Ακρωτηρίου, Τέλμο Αρκάνχο, για να ανακουφιστεί από τις κράμπες, το έριξε χωρίς κάτω χωρίς προειδοποίηση, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεκινήσει η επίθεση της ομάδας του.

Η Ουρουγουάη έστειλε την μπάλα στην περιοχή και αφού η κεφαλιά του Σίντνι Καμπράλ χτύπησε στο δικό του δοκάρι, ο Μάξι Αραούχο έσκυψε και έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της αφρικανικής χώρας, Μπουμπίστα, δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευση του για το περιστατικό, ειδικά δεδομένης της μεγάλης εκτίμησης που τρέφει για τον προπονητή της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, καταγγέλνοντας τους αντιπάλους του για παραβίαση του fair play.

«Ήμουν αναστατωμένος από αυτό, επειδή ο Μπιέλσα μας δίδαξε να έχουμε fair play. Αυτό φαίνεται στις συνεντεύξεις Τύπου του, αυτό φαίνεται στους αγώνες που παίζουν οι ομάδες του. Μάθαμε τι είναι το fair play από τη στάση του. Απογοητεύτηκα, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού και μέρος της εμπειρίας της ανάπτυξης με την ομάδα».

«Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι για να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση, θα μπορούσαμε να είχαμε κλωτσήσει την μπάλα έξω από το γήπεδο, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο».

«Είναι επίσης φυσικό οι παίκτες να αισθάνονται μερικές φορές πίεση και μπορούμε να το πούμε αυτό και για την ομάδα της Ουρουγουάης. Μόνο βελτίωση μπορούμε να έχουμε από ό,τι συνέβη».