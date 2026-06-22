Η αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ άφησε σημείωμα στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι με το Βέλγιο, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης.

Το Ιράν παρά τις πολλές αντιξοότητες που έχει βρει μπροστά του στο δρόμο για το φετινό Μουντιάλ, δίνει κανονικά το «παρών» στη διοργάνωση κι έχει μάλιστα καταφέρει να μείνει αήττητο. Μετά την ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία, έμεινε στο 0-0 και με το Βέλγιο κι αποχαιρέτισε το Λος Άντζελες.

Η Team Melli του Μεχντί Ταρέμι μετά το δεύτερό της παιχνίδι στο τουρνουά άφησε το δικό της μήνυμα στους διοργανωτές, ευχαριστώντας τους για τη φιλοξενία παρά τα όσα έχουν υποστεί μέχρι να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά μέσω δύο hashtags που χρησιμοποίησαν στον βομβαρδισμό του σχολείο στη Μινάμπ τον περασμένο Φεβρουάριο, κάνοντας έκκληση για ειρήνη και σεβασμό σε όλον τον κόσμο.



Αναλυτικά όσα έγραφαν στο μήνυμά τους οι Ιρανοί:

«Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια μέχρι το σύγχρονο πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και αλύγιστο.

Φτάσαμε στο Λος Άντζελες με περηφάνια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φύγαμε με αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία.

Και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν στα 180 αυτά λεπτά. Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να κυριαρχούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη».