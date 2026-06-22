Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήρι «έσπασε» ένα ρεκόρ της Ουρουγουάης

Το Πρασινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στη διοργάνωση που σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στην Ουρουγουάη.

Η δεύτερη αγωνιστική του γκρουπ Η στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε με την ισοπαλία της Ουρουγουάης κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι (2-2), ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί η τεσσάρα της Ισπανίας απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, στο οποίο σημειώθηκαν και τα περισσότερα γκολ, το σκορ για τους «Μπλε Καρχαρίες» άνοιξε στο 21' με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Κέβιν Πίνα. Ο Αφρικανός επιθετικός με μία τρομερή εκτέλεση έστειλε την μπάλα στην δεξιά κάτω γωνία του Φερνάντο Μουσλέρα και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της χώρας στο Μουντιάλ.

Το γκολ αυτό βέβαια είχε διπλή αξία, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση που η «Σελέστε» δέχθηκε τέρμα από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Παράλληλα το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε η πρώτη χώρα μετά την Αργεντινή του 1930 που πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στο τουρνουά από φαουλ.