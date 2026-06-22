Η Ουρουγουάη δεν κατάφερε να κερδίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ούτε το Πράσινο Ακρωτήρι, με ένα ασυνήθιστο offside να είναι εκείνο που της στέρησε το «τρίποντο».

Το Πράσινο Ακρωτήριο συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς λίγες μέρες μετά την ιστορική ισοπαλία κόντρα στην Ισπανία στη πρεμιέρα της διοργάνωσης, καταφέρε να αποσπάσει έναν ακόμη βαθμό, αυτή τη φορά απέναντι στην Ουρουγουάη.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, με τους «Σελέστε» να χάνουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν τους τρεις βαθμούς, λόγω ενός... ασυνήθιστου offside.

Αναλυτικότερα, λίγα λεπτά αφότου δέχτηκε γκολ από μία εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κέβιν Πίνα, η Ουρουγουάη επέστρεψε και πήρε προβάδισμα με 2-1 χάρη στα γκολ των Μαξιμιλιάνο Αραούχο και Αγκουστίν Κανόμπιο. Ωστόσο, ορισμένα λάθη των αμυντικών, καθώς και λάθη του τερματοφύλακα Φερνάντο Μουσλέρα επέτρεψαν στον Έλιο Βαρέλα να ισοφαρίσει.

Η αγωνία κορυφώθηκε, όταν στο 67ο λεπτό και με το σκορ στο 2-2, το σύνολο του Μπιέλσα κέρδισε κόρνερ. Ο Κανόμπιο εκτέλεσε δίνοντας μια κοντινή πάσα και στη συνέχεια πέρασε κατά λάθος εκτός πλάγιας γραμμής. Ο μέσος δίστασε για λίγα δευτερόλεπτα προτού επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε, με την μπάλα να κατευθύνεται προς το μακρινό δοκάρι. Ο τερματοφύλακας Βοζίνια έχασε την μπάλα και ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο όρμησε γρήγορα στο «ριμπάουντ», στέλνοντας την στα δίχτυα.

Ωστόσο, ο επόπτης γραμμών σήκωσε αμέσως τη σημαία του για οφσάιντ. Μετά την παρέμβαση του VAR, η απόφαση παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς πλάνα σε αργή κίνηση έδειξαν ότι ο Κανόμπιο βρισκόταν πίσω ακριβώς από την άμυνα των «Μπλε Καρχαριών», όταν έλαβε την μπάλα πίσω μετά το κόρνερ.

estoy llorando, si el uruguayo estaba en CUALQUIER parte de la cancha era gol. pero es offside porque esta literalmente afuera 😭😭😭 pic.twitter.com/kRiUb7X0zC — AntonyKs🐻 (@Antonyyoel09) June 22, 2026

Το ακυρωθέν γκολ κόστισε στην Ουρουγουάη την πρώτη της νίκη στο τουρνουά. Μετά από δύο αγώνες, η χώρα από τη Λατινική Αμερική έχει μόνο 2 βαθμούς, με την υπόθεση πρόκριση να δυσκολεύει, καθώς για να περάσει στους «32» θα πρέπει να αποσπάσει βαθμούς από την Ισπανία, με την οποία θα τεθεί αντιμέτωπη στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι των ομίλων.