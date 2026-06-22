Ο Λαμίν Γιαμάλ προσέφερε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο στο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία (4-0, 21/6), όταν... ξάπλωσε αντίπαλο και περίμενε να σηκωθεί για να τον περάσει ξανά.

Σε... περίπατο μετέτρεψε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του φετινού Μουντιάλ κόντρα στη Σαουδική Αραβία η Ισπανία, που επικράτησε της ομάδας του Γιώργου Δώνη με 4-0, έχοντας πετύχει τα τρια γκολ από το πρώτο ημίχρονο.

Εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, που άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό, πετυχαίνοντας το παρθενικό του γκολ στην πρώτη του παρουσία σε βασική εντεκάδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, ο νεαρός αστέρας της ομάδας του Λουις Ντε Λα Φουέντε προσέφερε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο αργότερα στο ματς.

Ο 18χρονος winger ταλαιπώρησε αρκετά την άμυνα των Σαουδαράβων, όμως ο Αλ-Νταουσάρι είχε ιδιαίτερη... μεταχείριση. Αφού τον πέρασε μια ωραία προσποίηση, ο Γιαμάλ «ξάπλωσε» τον αντίπαλό του και στη συνέχεια τον περίμενε να σηκωθεί, έτσι ώστε να τον... ξαναπεράσει, σε μια ενέργεια υψηλής τεχνικής αλλά και ασέβειας (;) όπως σχολίασαν αρκετοί χρήστες.