Γιαμάλ: «Ξάπλωσε» αντίπαλο και περίμενε να σηκωθεί για να τον περάσει ξανά (vid)
Σε... περίπατο μετέτρεψε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του φετινού Μουντιάλ κόντρα στη Σαουδική Αραβία η Ισπανία, που επικράτησε της ομάδας του Γιώργου Δώνη με 4-0, έχοντας πετύχει τα τρια γκολ από το πρώτο ημίχρονο.
Εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, που άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό, πετυχαίνοντας το παρθενικό του γκολ στην πρώτη του παρουσία σε βασική εντεκάδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, ο νεαρός αστέρας της ομάδας του Λουις Ντε Λα Φουέντε προσέφερε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο αργότερα στο ματς.
Ο 18χρονος winger ταλαιπώρησε αρκετά την άμυνα των Σαουδαράβων, όμως ο Αλ-Νταουσάρι είχε ιδιαίτερη... μεταχείριση. Αφού τον πέρασε μια ωραία προσποίηση, ο Γιαμάλ «ξάπλωσε» τον αντίπαλό του και στη συνέχεια τον περίμενε να σηκωθεί, έτσι ώστε να τον... ξαναπεράσει, σε μια ενέργεια υψηλής τεχνικής αλλά και ασέβειας (;) όπως σχολίασαν αρκετοί χρήστες.
Salem Al Dawsari avec Lamine Yamal 💀💀 pic.twitter.com/idlT6eUbZu— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) June 21, 2026
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