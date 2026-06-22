Η Αίγυπτος πέτυχε την παρθενική της νίκη σε Μουντιάλ, το Πράσινο Ακρωτήρι αρνείται να χάσει, η Ισπανία έκανε το καθήκον της και το Βέλγιο απογοητεύει. Τα γκολ και τα highlights μιας σπουδαίας βραδιάς.

Η Αίγυπτος με ολική ανατροπή επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πήρε την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή του έβδομου ομίλου. Το Βέλγιο με αποθαρρυντική εικόνα σε ακόμη ένα ματς, έμεινε στο 0-0 με το Ιράν και τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, σε έναν άκρως ανταγωνιστικό όμιλο.

Στον όγδοο όμιλο, η Ισπανία... καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο τη Σαουδική Αραβία (4-0) του Γιώργου Δώνη και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η ομάδα του Μπιέλσα έκανε... δώρα και η «Σταχτοπούτα» πήρε τη δεύτερη ισοπαλία της σε ισάριθμα ματς. Έτσι, έμειναν ανοιχτοί λογαριασμοί ενόψει τελευταίας αγωνιστικής.