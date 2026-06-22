Μουντιάλ 2026: Τα γκολ και τα highlights μιας «χορταστικής» βραδιάς (vid)
Η Αίγυπτος με ολική ανατροπή επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, πήρε την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή του έβδομου ομίλου. Το Βέλγιο με αποθαρρυντική εικόνα σε ακόμη ένα ματς, έμεινε στο 0-0 με το Ιράν και τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, σε έναν άκρως ανταγωνιστικό όμιλο.
Στον όγδοο όμιλο, η Ισπανία... καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο τη Σαουδική Αραβία (4-0) του Γιώργου Δώνη και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η ομάδα του Μπιέλσα έκανε... δώρα και η «Σταχτοπούτα» πήρε τη δεύτερη ισοπαλία της σε ισάριθμα ματς. Έτσι, έμειναν ανοιχτοί λογαριασμοί ενόψει τελευταίας αγωνιστικής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.