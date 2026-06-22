Βέλγιο - Ιράν: Η ηγετική ομιλία του Ταρέμι στους συμπαίκτες του
Το Ιράν συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπό συνθήκες δύσκολες, εντούτοις έχει καταφέρει να παραμείνει αήττητο μετά από δύο αγωνιστικές στη φάση των ομίλων, καθώς μετά την ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία, έμεινε στο 0-0 με το Βέλγιο. Αυτό σε ένα ματς όπου η Team Melli είδε να ακυρώνεται ένα γκολ του Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος εξασφάλισε και αριθμητικό πλεονέκτημα για την ομάδα του.
Μετά την αναμέτρηση δε, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού εθεάθη να πραγματοποιεί μια ηγετική ομιλία στους συμπαίκτες του. Ο έμπειρος επιθετικός, που φορούσε πια τη φανέλα του Χανς Βανάκεν, μίλησε με πάθος στους Ιρανούς διεθνείς, οι οποίοι περνούν στη φάση των «32» με νίκη ενάντια στην Αίγυπτο την τελευταία αγωνιστική.
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