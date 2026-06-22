Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι: Τα γκολ των Αραούχο και Κανόμπιο έκαναν το 2-1 (vid)

Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι: Τα γκολ των Αραούχο και Κανόμπιο έκαναν το 2-1 (vid)
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Η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι με τους Αραούχο και Κανόμπιο να κάνουν το 2-1 στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή και πήγε στην ανάπαυλα με 2-1! Ο Αραούχο στο 44' και ο Κανόμπιο στο 45+6 έβαλαν τη Σελέστε μπροστά στο σκορ απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι!

Στο 44' μετά από φάση διαρκείας ο Αραούχο έκανε το 1-1 στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση. Έτσι πέτυχε το δεύτερο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ, αφού σκόραρε και στην πρεμιέρα. Στην αρχή της φάσης φαίνεται πως ο Βίνιας, ενώ βοηθούσε τον Αρκάνχο με μια κράμπα τον... παράτησε και στην εξέλιξη της φάσης, η χώρα του έφερε το ματς στα ίσα.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο 45+6 ο Αραούχο έδωσε ασίστ και ο Κανόμπιο έκανε το 2-1 για το σύνολο του Μπιέλσα.

 

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