Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι: Τα γκολ των Αραούχο και Κανόμπιο έκαναν το 2-1 (vid)
Η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή και πήγε στην ανάπαυλα με 2-1! Ο Αραούχο στο 44' και ο Κανόμπιο στο 45+6 έβαλαν τη Σελέστε μπροστά στο σκορ απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι!
Στο 44' μετά από φάση διαρκείας ο Αραούχο έκανε το 1-1 στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση. Έτσι πέτυχε το δεύτερο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ, αφού σκόραρε και στην πρεμιέρα. Στην αρχή της φάσης φαίνεται πως ο Βίνιας, ενώ βοηθούσε τον Αρκάνχο με μια κράμπα τον... παράτησε και στην εξέλιξη της φάσης, η χώρα του έφερε το ματς στα ίσα.
🚨🇺🇾 𝗡𝗘𝗪: Before Uruguay’s goal, Viñas was helping Arcanjo from Cape Verde...— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 21, 2026
The referee let the possession continue, and Viñas ran straight over, leaving Arcanjo on the ground.
Then, Uruguay scored the goal whilst Arcanjo was still on the ground. pic.twitter.com/7uPY58C8Jr
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο 45+6 ο Αραούχο έδωσε ασίστ και ο Κανόμπιο έκανε το 2-1 για το σύνολο του Μπιέλσα.
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