Μπεϊρανβάντ: Αναδείχθηκε MVP κόντρα στο Βέλγιο ο Ιρανός τερματοφύλακας
Ο Μπεϊρανβάντ κατέβασε... ρολά με επτά αποκρούσεις! Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο... μηδέν και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Ιρανό τερματοφύλακα.
Η ομάδα του Ταρέμι έφτασε τους δύο βαθμούς στο Μουντιάλ 2026, αφού μετά το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, ήρθε το 0-0 με το Βέλγιο, στο Λος Άντζελες. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο πορτιέρε της Τράκτορ, ο οποίος με επτά αποκρούσεις αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης (MVP).
🌎🇮🇷 OFFICIAL: Aliza Beiranvand wins FIFA Man of the Match Award for Iran against Belgium.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026
7 saves for the Iranian goalkeeper. 🧱 pic.twitter.com/y44OoqYZRJ
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