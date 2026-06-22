Ο 33χρονος γκολκίπερ Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ ήταν καταπληκτικός για το Ιράν, κρατώντας το 0-0 στο ματς με το Βέλγιο για τη δεύτερη αγωνιστική του έβδομου ομίλου.

Ο Μπεϊρανβάντ κατέβασε... ρολά με επτά αποκρούσεις! Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο... μηδέν και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Ιρανό τερματοφύλακα.

Η ομάδα του Ταρέμι έφτασε τους δύο βαθμούς στο Μουντιάλ 2026, αφού μετά το 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, ήρθε το 0-0 με το Βέλγιο, στο Λος Άντζελες. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο πορτιέρε της Τράκτορ, ο οποίος με επτά αποκρούσεις αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης (MVP).