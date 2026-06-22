Ο Κέβιν Πίνα με τρομερή εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση έκανε το 1-0 για το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στην Ουρουγουάη, πετυχαίνοντας το παρθενικό γκολ των Αφρικανών σε Μουντιάλ.

Ιστορικές στιγμές! Ο Κέβιν Πίνα έκανε το 1-0 για το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στην Ουρουγουάη στο 21ο λεπτό του ματς και πέτυχε το πρώτο γκολ της χώρας του στην ιστορία της στον θεσμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος της Κρασνοντάρ με τρομερή εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μουσλέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.