Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι: Ο Πίνα έβαλε το πρώτο γκολ των Αφρικανών σε Μουντιάλ (vid)
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Ο Κέβιν Πίνα με τρομερή εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση έκανε το 1-0 για το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στην Ουρουγουάη, πετυχαίνοντας το παρθενικό γκολ των Αφρικανών σε Μουντιάλ.
Ιστορικές στιγμές! Ο Κέβιν Πίνα έκανε το 1-0 για το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στην Ουρουγουάη στο 21ο λεπτό του ματς και πέτυχε το πρώτο γκολ της χώρας του στην ιστορία της στον θεσμό.
Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος της Κρασνοντάρ με τρομερή εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μουσλέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
@Photo credits: Associated Press
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