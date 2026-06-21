Μετά από τραγικό λάθος ο Ενγικόι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 67' για ανατροπή στον Ταρέμι.

Τρία λεπτά πριν το ματς του Βελγίου με το Ιράν φτάσει στο 70' και οι τυπικά γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες. Συγκεκριμένα στο 67' ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα από τον Ενγκόι που έκανε τσαφ, με τον παίκτη του Βελγίου να κάνει κάτι ακόμα χειρότερο,

Ανέτρεψε τον επιθετικό του Ολυμπιακού την στιγμή που έφευγε μόνος του προς το τέρμα αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα και αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.