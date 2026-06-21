Η Ισπανία και το Μαρόκο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες σε διαμάχη, αναφορικά με την έδρα όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «Times», τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μία αυξανόμενη διαμάχη μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου σχετικά με το ποια από τις δύο χώρες θα είναι εκείνη που θα φιλοξενήσει τον τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Το επερχόμενο τουρνουά αναμένεται να διεξαχθεί από κοινού σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, με επιπλέον αγώνες για την εκατονταετηρίδα (100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση) να έχουν προγραμματιστεί σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ανεπίλυτο ζήτημα παραμένει η τοποθεσία διεξαγωγής του ίδιου του τελικού.

Αναλυτικότερα, το Μαρόκο φέρεται να πιέζει σκληρά για να διεξαχθεί ο αγώνας στο νεόδμητο στάδιο «Χασάν Β'» στην Καζαμπλάνκα, το οποίο αναμένεται να έχει μέγιστη χωρητικότητα τις 115.000 θέσεις και να γίνει το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Το στάδιο έχει σχεδιαστεί ειδικά με τη φιλοδοξία να φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα διαθέτει εκτεταμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένου χώρου για περίπου 12.000 VIP θεατές και επίσημους προσκεκλημένους.

Η Ισπανία, ωστόσο, παραμένει αισιόδοξη και επιμένει ότι ο τελικός θα πρέπει να διεξαχθεί στο ανακαινισμένο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουζάν, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η χώρα του θα είναι η κύρια διοργανώτρια του επόμενου Μουντιάλ και πως ο τελικός θα διεξαχθεί σε ισπανικό έδαφος.

Η απόφαση θεωρείται αμφίρροπη, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η «κόντρα» μεταξύ Μαδρίτης και Καζαμπλάνκα είναι προς το παρόν ισορροπημένη, όμως κανείς δεν μπορεί να κάνει ακόμη μία πρώτη εκτίμηση.

Επιπλέον, η αυξανόμενη επιρροή του Μαρόκου εντός της FIFA έχει ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του, ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου φημολογείται ότι ανησυχούν για την προοπτική να διεξαχθεί εκτός Ευρώπης μια ακόμη μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή.