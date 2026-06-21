Μουντιάλ 2026: Η πορεία της Τυνησίας που θυμίζει την Ελλάδα του 1994!

Η πορεία της Τυνησίας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει κάποια παρόμοια στοιχεία με εκείνη που είχε κάνει η χώρα μας στη διοργάνωση του 1994.

Η Τυνησία ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς στους δύο πρώτους αγώνες της φάσης των ομίλων υπέστη ισάριθμες ήττες, πρώτα από τη Σουηδία με το βαρύ 5-1 και έπειτα από την Ιαπωνία με 4-0.

Μάλιστα η απογοητευτική αυτή πορεία της αφρικανικής ομάδας στη φετινή διοργάνωση, ξύπνησε μνήμες από το τουρνουά του 1994, το οποίο συμπτωματικά είχε διεξαχθεί και αυτό στις ΗΠΑ και τη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Opta οι «Αετοί της Καρχηδονίας» έγιναν η πρώτη ομάδα σε Μουντιάλ μετά την Ελλάδα το 1994 που χάνει τους δύο πρώτους αγώνες των ομίλων με διαφορά τεσσάρων και άνω τερμάτων.

4 - La Tunisie est la 4e nation à subir 2 défaites de rang en Coupe du Monde par au moins 4 buts d'écart, après la Bolivie en 1930, la Corée du Sud en 1954 et la Grèce en 1994.



Fiasco. pic.twitter.com/e7MQliZZhC June 21, 2026

Θυμίζουμε πως η χώρα μας, στο τουρνούα που είχε πραγματοποιηθεί πριν από 32 χρόνια κατέβηκε με το περίφημο «σύστημα» 4-4-2, καθώς ηττήθηκε με 4-0 από την Αργεντινή στις 21 Ιουνίου και στη συνέχεια με 4-0 από τη Βουλγαρία στις 26 Ιουνίου, ενώ ακολούθησε και η ήττα με 2-0 από τη Νιγηρία στον τελευταίο αγώνα των ομίλων.

Για την ιστορία οι άλλες χώρες που έχουν ισοφαρίσει το αρνητικό αυτό ρεκόρ είναι η Βολιβία στο Μουντιάλ του 1930, καθώς και η Νότια Κορέα στη διοργάνωση του 1954.

Οι ήττες αυτές της Τυνησίας πάντως, την άφησαν με μηδέν βαθμούς και διαφορά τερμάτων μείον οκτώ, επιβεβαιώνοντας τον αποκλεισμό της από το φετινό τουρνουά, μετά από μόλις δύο αγώνες. Οι κανόνες των τάι μπρέικ μεταξύ των δύο ομάδων σημαίνουν ότι δεν μπορεί πλέον να τερματίσει πάνω από τη Σουηδία στην κατάταξη των ομίλων και να διεκδικήσει την τρίτη θέση που, σε κάποιες περιπτώσεις, δίνει εισιτήριο για την επόμενη φάση.