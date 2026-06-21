Ο μέσος της Ολλανδίας, Φρένκι Ντε Γιονγκ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στους επικριτές του, μετά την ηχηρή νίκη της Ολλανδίας επί της Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Φρένκι ντε Γιονγκ ήταν αμφίβολος για τον αγώνα της Ολλανδίας εναντίον της Σουηδίας για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως τελικά κατάφερε να συμμετέχει. Μάλιστα, ξεκίνησε βασικός και συνέβαλε τα μέγιστα στην ηχηρή νίκη των «ορανιέ» με 5-1 επί των Σκανδιναβών.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο μέσος της Μπαρτσελόνα, που είναι γνωστός για την ευθύτητά του, δεν μάσησε τα λόγια του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους επικριτές του.

«Έχω την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα για το ποδόσφαιρο. Το παρακολουθούν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν πραγματικά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί επιτρέπει σε όλους να μιλούν γι' αυτό, αλλά είναι η αλήθεια».

Επιπλέον συνέχισε να υπερασπίζεται το στυλ παιχνιδιού του, τονίζοντας πως αυτοί που του ασκούν κακόβουλη κριτική, στην πραγματικότητα δεν τον έχουν δει να αγωνίζεται.

«Ακούω ανθρώπους να λένε ότι δεν παίζω με την μπάλα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλώς δεν δίνουν προσοχή στο παιχνίδι. Εξαρτάται από τον αγώνα, αλλά και από τη στιγμή. Μπορείς να το παίξεις αυτό με την μπάλα, αλλά πάντα πηγαίνει στον τερματοφύλακα».

«Ναι, νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να το καταλάβουν αυτό. Ίσως θα έπρεπε να καθίσω μαζί τους κάποια στιγμή. Εξαρτάται και από την ίδια τη στιγμή. Το αν κάποιος τρέχει ή όχι, πώς τρέχει».

🚨⚠️ Frenkie de Jong: “Many people actually understand nothing about football. They watch, but they don’t really see.



“I hear people saying I never play forward passes… but that’s simply not true. Then you’re not really watching”, told VI. pic.twitter.com/c9ud20soiQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Ο 29χρόνος διεθνής αναγνώρισε τέλος πως η κριτική και γενικότερα όλη αυτή η συζήτηση είναι μέρος του ποδοσφαίρου και πρέπει να γίνεται, αρκεί να γίνεται με ορθή κρίση και χωρίς υπερβολές.

«Νομίζω ότι, γενικά, στην Ολλανδία θα μπορούσαμε να εκτιμούμε τους παίκτες λίγο περισσότερο. Φυσικά, μπορείς να ασκήσεις κριτική αν πιστεύεις ότι κάποιος δεν κάνει καλό παιχνίδι. Αυτό είναι εντάξει και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά συχνά υπερβάλλει τόσο πολύ που αμέσως χαρακτηρίζονται ως κακοί παίκτες».

«Έχουμε τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο, που το κάνουν εδώ και χρόνια. Ή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι όλοι καλοί παίκτες. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα κακό παιχνίδι. Και είναι εντάξει αν τον επικρίνουν γι' αυτό. Ο καθένας θέλει να λέει ό,τι θέλει και έχω την αίσθηση ότι, στο τέλος, το κάνουν για να τους προσέξουν», κατέληξε.