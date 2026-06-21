Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ, αναμένεται να γίνει ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας σε περίπτωση απόλυσης του Βιντσέντσο Μοντέλα.

Η Τουρκία ήταν μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς από dark horse, έγινε η δεύτερη χρονικά ομάδα, μετά την Αϊτή, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς σε δύο αγώνες των ομίλων μέτρησε ισάριθμες ήττες από Αυστραλία (2-0) και Παραγουαή (1-0), ενώ παράλληλα δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε ένα γκολ.

Όπως είναι λογικό, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας εξετάζει ήδη την επόμενη ημέρα και το τουρνούα του Nations League που είναι το προ των πυλών, με το μέλλον του προπονητή της ομάδας, Βιντσέντσο Μοντέλα να είναι κάτι παραπάνω απο αβέβαιο.

Μάλιστα σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, σε περίπτωση που η γειτονική χώρα λύσει τη συνερασία της με τον νυν τεχνικό, ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο είναι ο Φατίχ Τερίμ.

If Turkey Football Federation sack Vincenzo #Montella after the World Cup, Fatih #Terim could be a possible candidate as replacement. #transfers https://t.co/ugHGUSRxQ5 June 21, 2026

Ο 72χρόνος προπονητής είναι μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στο τουρκικό ποδόσφαιρο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με την Γαλατάσαραϊ κατέκτησε 8 πρωταθλήματα, καθώς και το κύπελλο UEFA τη σεζόν 1999-2000, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2008, όπου και αποκλείστηκε με 3-2 από τη φιναλιστ Γερμανία.

Θυμίζουμε πως ο «Αυτοκράτορας» είχε ένα πέρασμα και από τη χώρα μας, καθώς τον Δεκέμβριο του 2023 ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, καθοδηγώντας τους πράσινους σε 24 παιχνίδια με συνολικό απολογισμό 14 νίκες, έξι ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, προτού τελικά αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία τον Μάιο του 2024, λίγο πριν τον τελικό Κυπέλλου, τον οποίον το τριφύλλι κατέκτησε με υπηρεσιακό προπονητή τον Χρήστο Κόντη.