Το ακυρωθέν γκολ της Ιαπωνίας κόντρα στην Τυνησία ξύπνησε μνήμες από το Μουντιάλ του 2022, όταν οι «σαμουράι» είχαν πετάξει εκτός διοργάνωσης τη Γερμανία για λίγα χιλιοστά.

Ένα απίστευτο déjà vu έζησαν οι Ιάπωνες στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ του 2026. Οι «σαμουράι» προηγούνταν ήδη με 1-0, όταν στο 10ο λεπτό ο Τυνήσιος τερματοφύλακας απέκρουσε δικό τους σουτ με τη βοήθεια του δοκαριού.

Η μπάλα κύλισε παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος και παρά το ότι εκ πρώτης όψεως φάνηκε πως αυτή είχε περάσει τη γραμμή, τελικά το goal-line technology ακύρωσε το γκολ.

Η συγκεκριμένη φάση ξύπνησε μνήμες από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, όπου η Ιαπωνία είχε δει ξανά τέρμα της να γίνεται αντικείμενο συζήτησης για λίγα χιλιοστά.

🚨 FIFA World Cup



Japan 2022 Japan 2026

goal given goal not given pic.twitter.com/cU4LSCAfy5 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026

Τι είχε γίνει στο Κατάρ

Τότε οι Ιάπωνες έπαιζαν εναντίον της Γερμανίας κι ο Τανάκα είχε βρει δίχτυα μετά από ασίστ του Καορού Μιτόμα. Αρχικά, ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ θεωρώντας ότι η μπάλα είχε βγει εκτός γηπέδου πριν τη σέντρα. Ωστόσο, μετά από εξέταση του VAR, αποδείχθηκε ότι ένα απειροελάχιστο μέρος της μπάλας ακουμπούσε τη γραμμή. Το γκολ μέτρησε κανονικά, χαρίζοντας στην Ιαπωνία τη νίκη με 2-1 κι αφήνοντας εκτός διοργάνωσης τη «Μάνσαφτ».

Η φάση αυτή είχε επισύρει παράπονα, τα οποία δεν αφορούσαν τόσο την ορθότητα της απόφασης, αλλά την παντελή έλλειψη επικοινωνίας από πλευράς FIFA.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι φίλαθλοι και οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν είχαν καμία πρόσβαση στα πλάνα του VAR, με αποτέλεσμα να επικρατήσει απόλυτη σύγχυση και να μην γνωρίζει κανεις τους λόγους που μέτρησε το γκολ. Η FIFA είχε δημοσιεύσει το καθαρό πλάνο από την κάμερα 18 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα!

Αν και το 2022 η απόφαση ευνόησε τους Ιάπωνες, η ιστορία επαναλήφθηκε το 2026 έχοντας την αντίθετη κατάληξη. Ευτυχώς για την Ιαπωνία, η απώλεια αυτού του γκολ δεν τής κόστισε, καθώς επικράτησε άνετα με 4-0 της Τυνησίας και βρέθηκε... αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.