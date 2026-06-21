Τυνησία - Ιαπωνία: Τρομερή συνεργασία των «σαμουράι» και 0-3 με τον Ίτο
Οι Ιάπωνες συνεχίζουν να «σφυροκοπούν» την Τυνησία και στο δεύτερο ημίχρονο του ματς για τον 6ο όμιλο του Μουντιάλ.
Μετά το 0-2 του πρώτου μέρους, οι «σαμουράι» σημείωσαν και τρίτο γκολ στο 69ο λεπτό, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την απόστασή τους από την ομάδα του Ερβέ Ρενάρ.
Ο Ίτο κατάφερε να βγει στην πλάτη της άμυνας των αντιπάλων κι έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ ύστερα από άψογη συνεργασία με τους συμπαίκτες του, κάνοντας το 0-3.
Δείτε το γκολ
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