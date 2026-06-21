Στο 69ο λεπτό η Ιαπωνία διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο σκορ, με τον Ίτο να κάνει το 0-3 κόντρα στην Τυνησία.

Οι Ιάπωνες συνεχίζουν να «σφυροκοπούν» την Τυνησία και στο δεύτερο ημίχρονο του ματς για τον 6ο όμιλο του Μουντιάλ.

Μετά το 0-2 του πρώτου μέρους, οι «σαμουράι» σημείωσαν και τρίτο γκολ στο 69ο λεπτό, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την απόστασή τους από την ομάδα του Ερβέ Ρενάρ.

Ο Ίτο κατάφερε να βγει στην πλάτη της άμυνας των αντιπάλων κι έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ ύστερα από άψογη συνεργασία με τους συμπαίκτες του, κάνοντας το 0-3.