Του το στέρησε η γραμμή του VAR, του το πρόσφερε η έμπνευση που είχε στο 31ο λεπτό. Ο Ουέντα πέτυχε ένα υπέροχο γκολ για το 2-0 της Ιαπωνίας κόντρα στην Τυνησία.

Μετά από ένα εκρηκτικό 20λεπτο με γκολ, δύο σπουδαίες ευκαιρίες και συνεχόμενες επισκέψεις στην αντίπαλη περιοχή, η Ιαπωνία βρήκε το δεύτερο τέρμα με μία τρομερή έμπνευση του Ουέντα.

Ο επιθετικός της Φέγενορντ κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα μακριά από την περιοχή αλλά κανένας αμυντικός από την Τυνησία δεν τον περιόρισε με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρίσκει τον κατάλληλο χώρο και με απίθανο διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή, έκανε το 2-0.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να έχει σπουδαία ευκαιρία στο 10' αλλά τα χιλιοστά να του στερούν το γκολ.