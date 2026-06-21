Τυνησία - Ιαπωνία: Σουτάρα του Ουέντα για το 2-0 των «σαμουράι» (vid)
Μετά από ένα εκρηκτικό 20λεπτο με γκολ, δύο σπουδαίες ευκαιρίες και συνεχόμενες επισκέψεις στην αντίπαλη περιοχή, η Ιαπωνία βρήκε το δεύτερο τέρμα με μία τρομερή έμπνευση του Ουέντα.
Ο επιθετικός της Φέγενορντ κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα μακριά από την περιοχή αλλά κανένας αμυντικός από την Τυνησία δεν τον περιόρισε με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρίσκει τον κατάλληλο χώρο και με απίθανο διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή, έκανε το 2-0.
Αυτό ήταν και το τελικό σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να έχει σπουδαία ευκαιρία στο 10' αλλά τα χιλιοστά να του στερούν το γκολ.
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