Στο 10ο λεπτό η Ιαπωνία άγγιξε το 2-0 κόντρα στην Τυνησία όμως για... χιλιοστά είδε το γκολ να μην μετράει!

Η Ιαπωνία ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ κόντρα στην Τυνησία καθώς λίγα λεπτά μετά το 1-0, άγγιξε και το 2-0 στο 10ο λεπτό.

Συγκεκριμένα, ο Ουέντα έκανε το σουτ, ο Νταχμέν αιφνιδιάστηκε από τις κόντρες αλλά έπεσε σωστά στη γωνία του και με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε την προσπάθεια του αντιπάλου του, με το ριπλέι να δείχνει σε πρώτη ματιά ότι η μπάλα ίσως να έχει περάσει τη γραμμή.

Τελικά, η φάση ήταν όντως τόσο οριακή που η εικόνα από τον VAR είναι απίστευτη. Η μπάλα για χιλιοστά ακουμπάει την γραμμή της εστίας με αποτέλεσμα να μην πανηγυρίσει το 2-0 η Ιαπωνία.