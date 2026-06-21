Η Ιαπωνία μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι κόντρα στην Τυνησία και με εντυπωσιακό τακουνάκι του Καμάντα άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό.

Με τις μηχανές στα... κόκκινα μπήκε στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής με την Τυνησία η Ιαπωνία καθώς κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό χάρη στο εντυπωσιακό τακουνάκι του Νταϊσί Καμάντα.

Ο μεσοεπιθετικός της Κρίσταλ Πάλας είδε τους συμπαίκτες του να φεύγουν σαν... σφαίρες στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Νακαμούρα, ο οποίος έκανε εξαιρετική ενέργεια στην περιοχή και γύρισα την μπάλα στην κατάλληλη στιγμή για να σκοράρει με απίθανο τρόπο ο συμπατριώτης του.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ σε ισάριθμα ματς για τον 29χρονο ποδοσφαιριστή μετά το τέρμα που πέτυχε στην πρεμιέρα κόντρα στην Ολλανδία.