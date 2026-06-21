Τον λένε Ελόι Ρουμ, είναι 37 ετών, κατέβασε... ρολά απέναντι στο Εκουαδόρ, χάρισε στην πατρίδα του τον πρώτο της βαθμό σε Μουντιάλ, έκανε και ρεκόρ. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας του Κουρασάο.

Ο Ρουμ συστήθηκε για τα... καλά στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα! Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο έκανε το ματς της... ζωής του στο 0-0 με αντίπαλο το Εκουαδόρ και έδωσε τον πρώτο ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ στην πατρίδα του, με μεγαλειώδη εμφάνιση.

Η καριέρα του

Ο 37χρονος πολύπειρος γκολκίπερ της ομάδας του Άντβοκαατ έχει ολλανδικές «ρίζες» και είναι ικανότατος, παρόλο που δεν είναι γνωστός στο κορυφαίο επίπεδο. Ή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες ώρες! Επέλεξε να αγωνίζεται για την Εθνκή Κουρασάο από το 2015 και έκτοτε αποτελεί μια ηγετική «φιγούρα» για τη χώρα του. Ανήκει στη Μαϊάμι FC και έχει μεγάλη ποδοσφαιρική σταδιοδρομία σε Ολλανδία, ΗΠΑ και Βέλγιο. Είναι γέννημα-θρέμμα της Φίτεσε, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και αγωνίστηκε για δέκα σεζόν.

Έχει καθίσει ακόμη κάτω από τα δοκάρια των Γκοου Αχεντ Ιγκλς, Αϊντχόφεν, Κολόμπους Κρου και Σερκλ Μπριζ. Έχει κατακτήσει ομαδικούς τίτλους στην Ολλανδία (Κυπελλούχος με τη Φίτεσε το 2017, Πρωταθλητής με την PSV το 2018) και στο MLS (Πρωταθλητής με την Κολόμπους το 2020). Το 2020 ήταν η κορυφαία χρονιά της διαδρομής του, στην οποία πήρε και το βραβείο για την απόκρουση της σεζόν, σε ατομικό επίπεδο.

Αν και δεν έχει αγωνιστεί στην «ελίτ» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, θεωρείται ως ένας από τους αξιόπιστους και σταθερούς γκολκίπερ στις ΗΠΑ, εδώ και χρόνια.

Το ρεκόρ

Ο Ρουμ με μια... μυθική εμφάνιση όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγαλύτερο γεγονός του αθλήματος αλλά -έστω και άθελά του- πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός ενενηντάλεπτου (15 στο σύνολο) σε αγώνα Μουντιάλ και προφανώς αναδείχθηκε MVP του ματς με το Εκουαδόρ.

🌎🇨🇼 OFFICIAL: Eloy Room wins FIFA Man of the Match Award with most saves EVER in 90 minutes at the World Cup!



15 saves. Historical. pic.twitter.com/rIEYxeSURV June 21, 2026

Ο μοναδικός που τον ξεπέρασε στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων ήταν ο Τιμ Χάουαρντ των ΗΠΑ, με 16, αλλά σε αναμέτρηση που έληξε στην παράταση. Πιο συγκεκριμένα, το 2014 για τη φάση των «16», οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν το Βέλγιο. Οι Ευρωπαίοι επικράτησαν 2-1 στην παράταση αλλά η επίδοση του πρώην γκολκίπερ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Έβερτον, μεταξύ άλλων, έμεινε στην ιστορία.

🚨🇨🇼 Eloy Room makes history with 15 (!) saves against Ecuador, the second most EVER in World Cup history. pic.twitter.com/YenRtLds5a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Με αυτόν τον Ρουμ το Κουρασάο μπορεί να... ονειρεύεται και η Ακτή Ελεφαντοστού να... ανησυχεί στο τρίτο και τελευταίο ματς του πέμπτου ομίλου του φετινού Μουντιάλ.