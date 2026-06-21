Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ με το 0-0 κόντρα στο Εκουαδόρ και ζει το όνειρο. Τα πανηγύρια παικτών και κόσμου, ο φανταστικός Ρουμ και η συγκίνηση του Άντβοκαατ.

Απίστευτες στιγμές για το Κουρασάο! Το μικρό νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μόλις στην παρθενική του συμμετοχή. Η ομάδα του «γερόλυκου» Άντβοκαατ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Ισημερινό και μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολούθησε ντελίριο από παίκτες και κόσμο. Πρωταγωνιστής ήταν και ο 78χρονος Ολλανδός κόουτς, που ήταν εμφανώς συγκινημένος.