Μουντιάλ 2026: Το 5-1 ο Σάμερβιλ, έκανε νόημα στους Σουηδούς να... πάνε για ύπνο!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας είχε τελικώς να βάλει και άλλο γκολ στον αγώνα απέναντι στη Σουηδία κάνοντας το 5-1.
Στο 89ο λεπτό ο Σάμερβιλ ήταν ο παίκτης που πήρε τη μπάλα και με ωραίο τελείωμα έκανε το 5-1 στον αγώνα των Οράνιε με τη Σουηδία. Στην συνέχεια ο παίκτης της Ολλανδίας πανηγύρισε κάνοντας κίνηση προς τους Σουηδούς να... πάνε για ύπνο.
@Photo credits: ΕΡΤ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.