Η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας είχε τελικώς να βάλει και άλλο γκολ στον αγώνα απέναντι στη Σουηδία κάνοντας το 5-1.

Στο 89ο λεπτό ο Σάμερβιλ ήταν ο παίκτης που πήρε τη μπάλα και με ωραίο τελείωμα έκανε το 5-1 στον αγώνα των Οράνιε με τη Σουηδία. Στην συνέχεια ο παίκτης της Ολλανδίας πανηγύρισε κάνοντας κίνηση προς τους Σουηδούς να... πάνε για ύπνο.