Με δύο γκολ του Μπρόμπεϊ και δύο του Χάκπο, η Ολλανδία... σκόρπισε με 5-1 την κάκιστη Σουηδία.

Η μεν Ολλανδία ήθελε να αφήσει πίσω της την γκέλα με την Ιαπωνία, η δε Σουηδία να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις μετά την πεντάρα στην Τυνησία. Εντέλει, η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν έστησε πάρτι στο Χιούστον, συντρίβοντας με 5-1 τους Σκανδιναβούς και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και την πρωτιά του 6ου ομίλου!

Οι Οράνιε μπήκαν εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκαν στο πέμπτο μόλις λεπτό, όταν ο Χάκπο βρήκε τον Μπρόμπεϊ μέσα στην περιοχή και εκείνος άνοιξε το σκορ εξ επαφής. Ο Γιόκερες επιχείρησε να απαντήσει άμεσα αλλά ο Φερμπρούχεν τον σταμάτησε (7'), με τον Μπρόμπεϊ εντέλει να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 17', αυτή τη φορά με προβολή μετά από μπαλιά του Ντάμφρις.

Ο Γιόκερες είδε τον Ολλανδό τερματοφύλακα να του λέει όχι ξανά στο 37', με το διαγώνιο σουτ του Μάλεν στο 40' να περνά άουτ. Αντίστοιχη κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Αγιάρι δευτερόλεπτα αργότερα, με το γκολ του Λαγκερμπίλκε στο 44' να ακυρώνεται για οφσάιντ, πριν ο Φερμπρούχεν κάνει δύο ακόμη σπουδαίες επεμβάσεις σε φάουλ του Γιόκερες (45+3') και συρτό σουτ του Αγιάρι (45+4').

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο. Ο Ντάμφρις έκανε την εξαιρετική μπαλιά από τα δεξιά και αυτή τη φορά ο Χάκπο βρέθηκε εκεί που έπρεπε, για να κάνει το 3-0 με ακόμη ένα γκολ-καρμπόν στο 47'! Ο μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ όμως δεν σταμάτησε εκεί και στο 54' έκανε και το 4-0 με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του.

Οι Σκανδιναβοί έδειξαν σφυγμό με γκολ του Ελάνγκα, που τελείωσε ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ με το που μπήκε στο ματς (59'), εντούτοις δεν είχαν κάποια άλλη απάντηση, με τον Φερμπρούχεν να σταματά το σουτ του Ίσακ στο 85'. Στο 89' δε, ήρθε και το κερασάκι στην... ολλανδική τούρτα με δυνατό σουτ του Σάμερβιλ, με τους ηττημένους να πηγαίνουν από γκολ 5-1, στο 6-6...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολλανδία: Φερμπρούχεν - Ντάμφρις, Φαν Ντάικ, Φαν Χέκε, Φαν Ντε Φεν - Χράφενμπερχ, Ντε Γιονγκ (60' Κοπμάινερς), Ράιντερς (60' Τιλ) - Μάλεν (46' Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (72' Ντεπάι), Χάκπο (90+1' Λανγκ)

Σουηδία: Νόρντφελντ - Μπέρναρντσον (56' Ελάνγκα), Λάγκερμπιλκε, Χίεν, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον (90+3' Στράουντ) - Κάρλστρομ (56' Ζενέλι), Νίγκρεν (56' Μπέργκβαλ), Αγιάρι (79' Αλί) - Γιόκερες, Ίσακ