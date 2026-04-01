Οι Σουηδοί μείωσαν στο σκορ στο παιχνίδι με την Ολλανδία (για το 4-1) από τα πόδια του Ελάνγκα.

Στο 59ο λεπτό ο Ελάνγκα βρήκε δίχτυα για τη Σουηδία στο παιχνίδι απέναντι στους Οράνιε στο Μουντιάλ. Έκανε το 4-1 σε μία ωραία επίθεση των Σουηδών και ενώ σούταρε για το γκολ ανάμεσα σε 3 αντιπάλους του από την Ολλανδία.