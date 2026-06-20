Ολλανδία - Σουηδία: Χτύπησε ξανά ο Μπρόμπεϊ για το 2-0 των Οράνιε
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Δεύτερο γκολ για την Ολλανδία, με τον Μπρόμπεϊ να βρίσκει δίχτυα με προβολή από κοντά για το 2-0 απέναντι στη Σουηδία.
Έχει πάρει φόρα ο Μπρόμπεϊ και δεν σταματάει! Αφού άνοιξε το σκορ μόλις στο 5΄, ο φορ των Οράνιε χτύπησε ξανά για να διπλασιάσει τα τέρματα της Ολλανδίας στο 17΄. Έπειτα από όμορφη μπαλιά του Ντάμφρις στην καρδιά της άμυνας, ο Μπρόμπεϊ έκανε την προβολή από κοντά και βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0 απέναντι στη Σουηδία.
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