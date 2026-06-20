Ολλανδία - Σουηδία: Έκρυψαν τη μπάλα οι Οράνιε για το 1-0 με Μπρόμπεϊ (vid)
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Υπέροχη ανάπτυξη από την Ολλανδία, με τον Χάκπο να σερβίρει έτοιμο γκολ στον Μπρόμπεϊ που έγραψε το 1-0 απέναντι στη Σουηδία.
Άψογος συνδυασμός από τους Οράνιε που αναπτύχθηκαν αστραπιαία στην επίθεση για το προβάδισμα στο 5΄με τον Μπρόμπεϊ. Ο Ολλανδός μάλιστα ξεκίνησε τη φάση με άψογο κατέβασμα της μπάλας, προτού τελικά την εμφανίσει στα δίχτυα από κοντά έπειτα από υπέροχη παράλληλη μπαλιά του Χάκπο για το 1-0 κόντρα στη Σουηδία.
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