Τα εκατομμύρια οπαδών που βρίσκονται στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αφήνουν τα tips που θα ήθελαν οι Αμερικανοί.

Μπορεί στην Ευρώπη το φιλοδώρημα να αποτελεί πρακτική στην ευχέρεια του καθενός, εντούτοις στις ΗΠΑ τα πράγματα είναι διαφορετικά, με τους εργαζόμενους στην εστίαση να λαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις κατώτατες δυνατές απολαβές και να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα tips.

Κάτι που σύμφωνα με τη New York Post, προκαλεί πρόβλημα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με εκατομμύρια οπαδούς να αφήνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά εστιατόρια, αλλά να μην αφήνουν φιλοδώρημα.

Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, πολλοί δαιμόνιοι επιχειρηματίες σε περιοχές όπως το Κάνσας, η Ατλάντα και η Φιλαδέλφεια αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, εισάγοντας υποχρεωτικά tips 20% στους λογαριασμούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσότερα χρήματα για όσους εργάζονται στο σέρβις.

«Οι ταμειακές μηχανές χτυπούν, η μπύρα ρέει άφθονη και τα τραπέζια είναι γεμάτα. Αλλά τα tips είναι λίγα», διαβάζει κανείς στο σχετικό ρεπορτάζ, με το μεγάλο ερώτημα να είναι φυσικά το εξής: Εφόσον οι δουλειές πάνε εξαιρετικά, λόγω Μουντιάλ, γιατί τα μεγάλα έσοδα δεν χρησιμοποιούνται για να πληρωθούν καλύτερα οι εργαζόμενοι;