Γαλλία δημοσιογράφος... επιτέθηκε στον Ζερεμί Ντοκού λόγω της φημολογίας πως ο Βέλγος θα φύγει από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της γέννησης του παιδιού του.

Με τη σύζυγό του να αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί στις αρχές Ιουλίου, ο Ζερεμί Ντοκού εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει την αποστολή της εθνικής Βελγίου και το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να είναι εκεί για τη γέννα.

Μία σκέψη που έφερε απροσδόκητη επίθεση από Γαλλίδα δημοσιογράφο, που κατέκρινε έντονα τον Βέλγο διεθνή, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ανείπωτη ευτυχία. Υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θα σκότωναν για να βρίσκονται στη θέση σου. Ίσως να μη σου ξαναδοθεί ποτέ τέτοια ευκαιρία στη ζωή σου», ανέφερε αρχικά η Φρανς Πιερόν, που συνέχισε λέγοντας ότι «είναι ένα παιδικό όνειρο που πραγματοποιείς, κι εσύ θα τα παρατήσεις όλα αυτά για να πας να παρακολουθήσεις τη γέννηση του παιδιού σου, μια στιγμή που είναι αηδιαστική, συγγνώμη κιόλας, και όπου ο πατέρας δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν δάνειο για να πάνε να δουν έναν αγώνα κι εσύ δεν θα πας, μόνο και μόνο για να κόψεις τον ομφάλιο λώρο».

Τα όσα είπε η Πιερόν στην εκπομπή L' Equipe de choc, έφεραν την αντίδραση του πανελίστα Μπραΐμ Ασλούμ, ο οποίος απάντησε «τι εννοείς δεν χρησιμεύουμε σε τίποτα; Ποιος τα ενθαρρύνει αυτά;» Η Πιερόν επέμεινε, λέγοντας «η μαία δεν ξέρει τι να κάνει; Θα σπαταλήσεις δέκα ώρες, θα είσαι εξαντλημένος, θα λυγίσεις ψυχολογικά, θα χάσει το Μουντιάλ». Ο χρυσός ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ στο μποξ αποκρίθηκε ότι «το μωρό είναι όλη σου η ζωή. Μπορεί να πάρεις ένας Μουντιάλ ή να το χάσεις, αλλά όταν τελειώσει, τελείωσε», με την παρουσιάστρια να καταλήγει ότι «το μωρό σου θα είναι πάντα εκεί».