Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής του Μαρόκου στο «πλευρό» του Χακίμι

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής του Μαρόκου στο «πλευρό» του Χακίμι

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής του Μαρόκου στο «πλευρό» του Χακίμι
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Ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαμπί, υπερασπίστηκε τον Ασράφ Χακίμι, μετά τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Σκωτία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μαρόκο αναμετρήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/06) με τη Σκωτία στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» να επικρατούν με 1-0 και να βάζουν γερά τις βάσεις για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση.

Ο αγώνας αυτός έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου το εφετείο των Βερσαλλιών δήλωσε ότι ο Ασράφ Χακίμι πρέπει να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου και να δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού μιας 24χρονης γυναίκας στο σπίτι του το 2023.

Μάλιστα, ο αρχηγός της αφρικανικής χώρας αποδοκιμάστηκε και γιουχαρίστηκε έντονα από μεγάλη μερίδα του πλήθους στην εξέδρα, όταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα του Μαρόκου, ενώ το ίδιο συνέβαινε και κάθε φορά που άγγιζε την μπάλα.

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Σε δηλώσεις τους μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι συμπαίκτες του αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση, ενώ ο προπονητής της ομάδας, Μοχάμεντ Ουάμπι δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του παίκτη, τονίζοντας παράλληλα ότι προτιμάει να επικεντρωθεί στην αγωνιστική του απόδοση.

«Δεν το συζητήσαμε και δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Τον υποστηρίζουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα δείξει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ότι είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ στον κόσμο. Ο Χακίμι ήταν πολύ δυνατός. Είμαστε πολύ χαλαροί, είναι επίσης χαλαρός και παίζει καλά».

Από την πλευρά του, ο παίκτης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υπερασπιζόμενος δημόσια τη θέση του. «Επιτέλους θα μπορώ να μιλήσω», σημείωσε ο Χακίμι στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

@Photo credits: Associated Press

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