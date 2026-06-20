Ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαμπί, υπερασπίστηκε τον Ασράφ Χακίμι, μετά τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Σκωτία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μαρόκο αναμετρήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/06) με τη Σκωτία στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» να επικρατούν με 1-0 και να βάζουν γερά τις βάσεις για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση.

Ο αγώνας αυτός έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου το εφετείο των Βερσαλλιών δήλωσε ότι ο Ασράφ Χακίμι πρέπει να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου και να δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού μιας 24χρονης γυναίκας στο σπίτι του το 2023.

Μάλιστα, ο αρχηγός της αφρικανικής χώρας αποδοκιμάστηκε και γιουχαρίστηκε έντονα από μεγάλη μερίδα του πλήθους στην εξέδρα, όταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα του Μαρόκου, ενώ το ίδιο συνέβαινε και κάθε φορά που άγγιζε την μπάλα.

🚨🇲🇦 𝗡𝗘𝗪: Scottish fans booed Achraf Hakimi yesterday.



Every time he touched the ball, loud whistles and jeers came from the stands.



A few hours earlier, reports emerged that a future rape trial could be opened involving the Moroccan defender.



— @lequipe pic.twitter.com/EiOuwvh7mr June 20, 2026

Σε δηλώσεις τους μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι συμπαίκτες του αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση, ενώ ο προπονητής της ομάδας, Μοχάμεντ Ουάμπι δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του παίκτη, τονίζοντας παράλληλα ότι προτιμάει να επικεντρωθεί στην αγωνιστική του απόδοση.

«Δεν το συζητήσαμε και δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Τον υποστηρίζουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα δείξει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ότι είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ στον κόσμο. Ο Χακίμι ήταν πολύ δυνατός. Είμαστε πολύ χαλαροί, είναι επίσης χαλαρός και παίζει καλά».

⛔️ مدرب المغرب و صحافي صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية



- الصحافي : أشرف حكيمي أحيل على المحاكمة بتهمة الاغتصاب، هل ترددت في إشراكه ؟ هل تحدثت معه حول تأثير القرار عليه في هذا المونديال ؟



- محمد وهبي : هل رأيت المباراة ؟ أتوقع نعم..أشرف حكيمي كان في المستوى الجيد،كلنا دعمناه و… pic.twitter.com/bVvZzpfB4E — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) June 20, 2026

Από την πλευρά του, ο παίκτης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υπερασπιζόμενος δημόσια τη θέση του. «Επιτέλους θα μπορώ να μιλήσω», σημείωσε ο Χακίμι στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.