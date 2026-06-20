Έχοντας αγωνιστεί λιγότερο από τον Ροναλντίνιο, ο Βινίσιους Τζούνιορ «έπιασε» τα νούμερα του άλλοτε άσου, όσον αφορά τα Μουντιάλ.

Την πρώτη της νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο πέτυχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6) η Βραζιλία, που κέρδισε στο ρελαντί με 3-0 την Αϊτή, με πρωταγωνιστές τους Κούνια και Βινίσιους.

Ο στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσυρε τον...χορό με δυο δικά του γκολ (23', 36'), για να ακολουθήσει το 3ο τέρμα και δεύτερο στη διοργάνωση από τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, που έδωσαν το τρίποντο στο σύνολο του Κάρλο Αντσελότι.

Το εντυπωσιακό ωστόσο έχει να κάνει με τον Βίνι, καθώς κατάφερε να «πιάσει» τα νούμερα του μεγάλου Ροναλντίνιο, όσον αφορά τη συμμετοχή σε γκολ σε Μουντιάλ. Με το «παστέλι» και την τελική πάσα που έδωσε, ο 25χρονος winger έφτασε τα 6 (γκολ+ασίστ) σε τελική φάση της διοργάνωσης, έχοντας αγωνιστεί σε ισάριθμα (6) παιχνίδια, το 2022 και φέτος.

Με τον ίδιο αριθμό ολοκλήρωσε και ο Ρόνι. Ο πάντα χαμογελαστός πρώην σούπερ σταρ μέτρησε 2 γκολ και 4 ασίστ, αγωνιζόμενος σε 10 ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, το οποίο κατέκτησε η Σελεσάο, καθώς και σε αυτό του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Αν μη τι άλλο, ένα σπουδαίο επίτευγμα για τον Βίνι, το κοντέρ του οποίου θα συνεχίσει να... γράφει.