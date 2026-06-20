Μουντιάλ 2026: Η ανάλυση της ημέρας με φαβορί και ματσάρες σε 5ο-6ο όμιλο

Η 2η αγωνιστική στον 5ο και 6ο όμιλο του Μουντιάλ διεξάγεται απόψε (20/6) και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ για τις επιλογές που ξεχωρίζουν από τις 4 αναμετρήσεις.

Ημέρα 10η αισίως στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και η ανάλυση συνεχίζεται παρέα με το Πάμε Στοίχημα, ξεχωρίζοντας τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στα ματς του φετινού Μουντιάλ.

Απόψε, είναι η ώρα για τη 2η αγωνιστική στον 5ο και τον 6ο όμιλο, με δυνατές μονομαχίες που θα κρίνουν κατά πάσα πιθανότητα την πρωτιά σε κάθε γκρουπ:

Ολλανδία - Σουηδία: Με τις επιθέσεις και την ισορροπία

Οι δύο ομάδες παίζουν για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το μακρινό 1974 και για 1η σε μεγάλο τουρνουά εν γένει από το Euro 2004. Κοινή συνισταμένη των δύο αγώνων; Ότι έληξαν χωρίς σκορ (0-0). Παράδοση που φέτος θα καταρριφθεί. Οι Οράνιε κυνηγούν τη νίκη για να ξαναγίνουν το αφεντικό στον όμιλο, οι Σκανδιναβοί πετούσαν φωτιές στην πρεμιέρα, συνεπώς το ματς μας οδηγεί στην επιλογή του Goal/Goal.

Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Πρώτος λόγος τα Πάντσερ, απειλούν οι Ιβοριανοί

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θυμίζει… γερμανικό αυτοκίνητο. Καλοδουλεμένο, ξέρεις τι θα σου βγάλει. Οι Ιβοριανοί, όμως, με αιχμή του δόρατος το wonderkid Γιαν Ντιομαντέ, μπορούν να τρέξουν… χωρίς φρένα και να δοκιμάσουν τα Πάντσερ, πολύ περισσότερο από το χαμηλό εμπόδιο του Κουρασάο στην πρεμιέρα. Η επιθετική ποιότητα της Μάνσαφτ θεωρούμε πως θα μιλήσει στο τέλος, για αυτό πάμε με νίκη Γερμανίας και goal/goal στην αναμέτρηση.

Εκουαδόρ - Κουρασάο: Αξία το γκολ της «Σταχτοπούτας»

Αν κάτι άξιζε περισσότερο από όλα την 1η αγωνιστική των ομίλων, αυτό ήταν το γκολ του Κουρασάο κόντρα στη Γερμανία, στο ντεμπούτο της μικρότερης χώρας που παίζει ποτέ σε Μουντιάλ. Μπορεί να το ξανακάνει κόντρα στο λιγότερο ποιοτικό αλλά επίσης φαβορί, Εκουαδόρ; Αν και η άμυνα των Τρικολόρ υπέκυψε στις καθυστερήσεις στην πρεμιέρα και δέχθηκε μόλις 5 γκολ σε όλη την προκριματική φάση της CONMEBOL, επιλέγουμε το ρίσκο με συνδυασμό νίκης Εκουαδόρ και goal/goal.

Τυνησία - Ιαπωνία: Οι Σαμουράι έχουν τον τρόπο

Η ήττα με 5-1 στην πρεμιέρα ταρακούνησε την Τυνησία σε βαθμό αλλαγής προπονητή, με τον πολύπειρο Ερβέ Ρενάρ να αναλαμβάνει αντί του Σαμπρί Λαμουσί (7η αλλαγή προπονητή κατά τη διάρκεια ενός Μουντιάλ). Εξέλιξη που μπορεί να προκαλέσει «ηλεκτροσόκ», ωστόσο, η Ιαπωνία δεν έδειξε να τρομάζει σε καμία περίπτωση όταν η Ολλανδία είχε το προβάδισμα και έφερε εν τέλει το ματς στα μέτρα της παίρνοντας τον βαθμό (2-2). Περιμένουμε ένα πιο κλειστό ματς από τα δύο της πρεμιέρας στον 6ο όμιλο και επιλέγουμε το Under 2,5 γκολ στον αγώνα.