Όσα αναφέρει ο τούρκικος Τύπος μετά τον άδοξο αποκλεισμό της ομάδας του Μοντέλα από τη συνέχεια στο Μουντιάλ του 2026.

Η πρόωρη ολοκλήρωση του «ταξιδιού» της Τουρκίας στο Μουντιάλ του 2026, μετά τη νέα ήττα με 1-0 από την Παραγουάη, προκάλεσε ένα κύμα απογοήτευσης και στα τουρκικά Μέσα.

Η ομάδα του Μοντέλα εμφανίστηκε κατώτερη των προσδοκιών κι έμεινε χωρίς βαθμό στον όμιλό της. Αυτό είχε φυσικά ως αποτέλεσμα το να αποκλειστεί μαθηματικά, με τον Τύπο της γειτονικής μας χώρας να διερωτάται το τι έπεται μετά από αυτήν την αποτυχία.

Η αναφορά της Fanatik ήταν λιτή, καθώς κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Η Τουρκία αποχαιρετά το Παγκόσμιο Κύπελλο», υπογραμμίζοντας μέσα την αποτυχία της ομάδας να ισοφαρίσει, παρότι αγωνιζόταν για ένα μεγάλο διάστημα με παίκτη παραπάνω.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η η FotoMac που σημείωσε ότι υπάρχει μια έντονη πικρία καθώς η εθνική ομάδα έχασε την ευκαιρία να προκριθεί από τον όμιλό της και αποχαιρέτησε το τουρνουά πριν καν παίξει το τελευταίο της παιχνίδι.

Από την πλευρά του, το Sport X εστίασε στην ψυχολογική κατάσταση των παικτών, τονίζοντας ότι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές των Τούρκων είναι συντετριμμένοι μετά το αποτέλεσμα στο ματς με την Παραγουάη.

Τέλος, το Bein Sports στάθηκε στη συνολική αδυναμία του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αναφέροντας ότι η εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ούτε καν το εμπόδιο της Παραγουάης, παραμένοντας η μόνη ομάδα στο γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών.