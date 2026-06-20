Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι αποδοκίμαζαν έντονα τον Χακίμι λίγο αφότου έγινε γνωστό πως ο Μαροκινός θα παραπεμφθεί σε δίκη για βιασμό.

Έντονες αποδοκιμασίες άκουσε ο Ασράφ Χακίμι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Μαρόκου με τη Σκωτία στο «Gillette Stadium». Μια μεγάλη μερίδα από τους φιλάθλους των Σκωτσέζων γιούχαρε τον σούπερ σταρ της Παρί σχεδόν σε κάθε του επαφή με την μπάλα.

Οι φωνές ήταν ακόμα πιο έντονες δε στο 20ο λεπτό του ματς, όταν εκείνος όταν πήγε να εκτελέσει κόρνερ μπροστά στην εξέδρα τους.

Η οργή των οπαδών αυτών πυροδοτήθηκε από την επιβεβαίωση πως ο δεξιός μπακ της PSG θα καθίσει τελικά στο εδώλιο του κατηγορουμένου για την υπόθεση βιασμού.

I’m still yet to clock why the entire stadium starts booing Achraf Hakimi anytime he touches the ball😭 pic.twitter.com/X3agB3aZ1I — nebuchadnezzar (@chrismyka015) June 19, 2026

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του 3ου ομίλου του Μουντιάλ, είχε απορριφθεί η έφεση που είχε ασκήσει ο παίκτης κατά της σχετικής απόφασης. Θυμίζουμε πως η υπόθεση αφορά καταγγελία μιας 24χρονης γυναίκας, την οποία ο Χακίμι γνώρισε μέσω του Instagram και φέρεται να κάλεσε στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2023.

Από την πλευρά του, ο Μαροκινός διεθνής αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και σε δήλωσή του στο «X» πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περίμενε αυτή τη δίκη από την πρώτη ημέρα και πλέον ανυπομονεί να καταθέσει τα γεγονότα από τη δικη του πλευρά.