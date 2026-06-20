Οι δυο θρύλοι του ποδοσφαίρου έκαναν ζογκλερικά με την μπάλα, κατά τη διάρκεια διαλείμματος σε τηλεοπτική εκπομπή που εμφανίζονται.

Το φετινό Μουντιάλ μπορεί να παίζεται (φυσικά) στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο η δράση και η διασκέδαση μεταφέρθηκε για λίγο και σε πάνελ εκπομπής, όπου συμμετέχουν οι σπουδαίοι Τιερί Ανρί και Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς.

Οι δυο πρώην άσοι των γηπέδων που άφησαν το όνομά τους χαραγμένο στην ιστορία του αθλήματος, εμφανίζονται ως σχολιαστές για λογαριασμό του Fox Sports, δίνοντας μεταξύ άλλων και σπουδαίες ατάκες, όπως εκείνη του Γάλλου προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ότι πρέπει να σκοράρει η ομάδα και όχι ο ίδιος, μετά την ισοπαλία της Πορτογαλίας με τη Λ.Δ. του Κονγκό.

Πέραν αυτών όμως, οι δυο τους φρόντισαν να προσφέρουν και θέαμα κατά τη διάρκεια διαλείμματος μετά το 2-0 των ΗΠΑ επί της Αυστραλίας (19/6). Στο break λοιπόν, ο Ανρί έβαλε στο πάνελ μια μπάλα και τα ζογκλερικά άρχισαν, αποδεικνύοντας πως ούτε η ηλικία αλλά ούτε η ενδυμασία είναι ικανές να επηρεάσουν την κλάση, η οποία είναι διαχρονική.