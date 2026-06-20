Ο Αρντά Γκουλιέρ «έσπασε» δημόσια τη σιωπή του, μετά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Τουρκία δεν τα κατάφερε σήμερα (20/06) ούτε απέναντι στην Παραγουάη, καθώς ηττήθηκε με 1-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Οι δύο ήττες από Αυστραλία και Παραγουάη, σε συνδυασμό με το 2/2 των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάγκασαν τα «Τα Αστέρια της Ημισελήνου» να αποχαιρετήσουν από νωρίς τη διοργάνωση, παρά το γεγονός πως θεωρούνταν από πολλούς το «dark horse» του φετινού τουρνουά.

Σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στους «Αρμπιρόχας», ο νεαρός αστέρας της ομάδας, Αρντά Γκιουλέρ, εξέφρασε δημόσια την απογοήτευση του για την κακή εικόνα της Τουρκίας στα δύο ματς του ομίλου, τονίζοντας παράλληλα πως νιώθει «ντροπή» για τον πρόωρο αποκλεισμό.

«Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη, ντρεπόμαστε. Όλοι παίζουμε για κορυφαίες ομάδες και θα έπρεπε να τα πάμε πολύ καλύτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Σε δύο παιχνίδια, δεν πετύχαμε κανένα γκολ και αυτό δεν είναι αποδεκτό», σημείωσε ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης.