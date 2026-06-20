Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τις αναμετρήσεις του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τις νίκες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης.

Η 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 επεφύλασσε εκπλήξεις. Στα highlights της βραδιάς, οι ΗΠΑ επικράτησαν εύκολα της Αυστραλίας με 2-0. Με αυτή τη νίκη, οι συνδιοργανωτές του τουρνουά έκαναν το απόλυτο 2/2 κι οδηγούν μόνοι τους την κούρσα του ομίλου έχοντας συγκεντρώσει 6 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, η Παραγουάη «λύγισε» την Τουρκία με 1-0, παρότι αγωνιζόταν για ένα ολόκληρο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Αυτό το αποτέλεσμα αποδείχθηκε καταστροφικό για την ομάδα του Μοντέλα, καθώς έμεινε χωρίς βαθμό αποκλείστηκε μαθηματικά από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πλέον, η Αυστραλία και η Παραγουάη μοιράζονται τη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς εκάστη και θα παίξουν για την πρόκριση στο μεταξύ τους ντέρμπι.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. ΗΠΑ 6 (6-1)

2. Αυστραλία 3 (2-2)

3. Παραγουάη 3 (2-4)

4. Τουρκία 0 (0-3)

Επόμενη αγωνιστική

Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1, 26/06, 05:00)

Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ, 26/06, 05:00)