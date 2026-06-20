Δείτε ποιες ομάδες βρίσκονται ήδη στους «32» του Μουντιάλ και ποιες είπαν πρόωρο αντίο από τη διοργάνωση.

Η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των (12) ομίλων του φετινού Μουντιάλ τρέχει για τα καλά αυτές τις ημέρες, και ήδη ορισμένα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει όσον αφορά προκρίσεις και αποκλεισμούς.

Από το πρώτο γκρουπ, το Μεξικό έχοντας 2/2 και 6 πόντους έγινε η πρώτη ομάδα των νοκ-άουτ, με τις υπόλοιπες τρεις (Ν. Κορέα, Τσεχία, Ν. Αφρική) να έχουν όλες πιθανότητες για συνέχεια. Στον δεύτερο όμιλο, Καναδάς και Ελβετία έχουν μαζέψει από 4 βαθμούς και αγωνίζονται μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική. Βοσνία και Κατάρ έχουν έναν πόντο, επομένως τίποτα δεν είναι 100% ξεκάθαρο.

Όσον αφορά το 3ο γκρουπ, ούτε εκεί υπάρχει 100% επιβεβαιωμένη πρόκριση. Ωστόσο, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά τη νίκη με τη Σκωτία (1-0) έχει 4 βαθμούς και το πάνω χέρι όσον αφορά τη συνέχεια, αφού στην 3η «στροφή» αντιμετωπίζει την Αϊτη, που έγινε επίσημα η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από το τουρνουά. Βραζιλία και Σκωτία θα «μονομαχήσουν» στο φινάλε, με τη Σελεσάο να έχει 4 πόντους και τους Ευρωπαίους 3.

Τέλος και από τον 4ο όμιλο, η διοργανώτρια ομάδα των ΗΠΑ νίκησε και την Αυστραλία (2-0) και πήρε το εισιτήριο για τους «32». Αντίθετα, η Τουρκία μετά την δεύτερη ήττα της, αυτή τη φορά από την Παραγουάη (1-0) των 10 παικτών, δεν θα συνεχίσει στην επόμενη φάση.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

Μεξικό (1ος όμιλος)

ΗΠΑ (4ος όμιλος)

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν