Βραζιλία - Αϊτή: Εφαρμόστηκε ο κανονισμός για την παράβαση των 8 δευτερολέπτων (vid)
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Στο Βραζιλία - Αϊτή εφαρμόστηκε ο κανονισμός για την παράβαση των 8 δευτερολέπτων στην καθυστέρηση του ελεύθερου λακτίσματος από τον τερματοφύλακα.
Ο Πλασίντ άργησε 8 δευτερόλεπτα και η Βραζιλία κέρδισε κόρνερ! Η συγκεκριμένη παράβαση αφορά τον νέο κανονισμό της FIFA και εφαρμόστηκε στο ματς της Σελεσάο κόντρα στη χώρα της Καραϊβικής.
Συγκεκριμένα, στο έκτο λεπτό ο τερματοφύλακας της Αϊτής, Πλασίντ, άργησε 8 δευτερόλεπτα να εκτελέσει το ελεύθερο και ο διαιτητής υπέδειξε κόρνερ για την ομάδα του Αντσελότι.
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