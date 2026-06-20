Στο Βραζιλία - Αϊτή εφαρμόστηκε ο κανονισμός για την παράβαση των 8 δευτερολέπτων στην καθυστέρηση του ελεύθερου λακτίσματος από τον τερματοφύλακα.

Ο Πλασίντ άργησε 8 δευτερόλεπτα και η Βραζιλία κέρδισε κόρνερ! Η συγκεκριμένη παράβαση αφορά τον νέο κανονισμό της FIFA και εφαρμόστηκε στο ματς της Σελεσάο κόντρα στη χώρα της Καραϊβικής.

Συγκεκριμένα, στο έκτο λεπτό ο τερματοφύλακας της Αϊτής, Πλασίντ, άργησε 8 δευτερόλεπτα να εκτελέσει το ελεύθερο και ο διαιτητής υπέδειξε κόρνερ για την ομάδα του Αντσελότι.