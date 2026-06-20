Συναγερμός στο στρατόπεδο της Βραζιλίας με τον Ραφίνια που αποχώρησε ως τραυματίας στο 40ο λεπτό κόντρα στην Αϊτή.

Ανησυχία για τον Ραφίνια στη Βραζιλία! Ο σταρ της Μπαρτσελόνα αποχώρησε ως τραυματίας στο 40' και έδωσε τη θέση του στον Ράιαν.

Ο παίκτης της Σελεσάο ένιωσε πόνο χαμηλά και βγήκε χωλαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας προβληματισμό στον Αντσελότι και στους συμπαίκτες του.