Βραζιλία - Αϊτή: Αποχώρησε τραυματίας στο 40' ο Ραφίνια (vid)
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Συναγερμός στο στρατόπεδο της Βραζιλίας με τον Ραφίνια που αποχώρησε ως τραυματίας στο 40ο λεπτό κόντρα στην Αϊτή.
Ανησυχία για τον Ραφίνια στη Βραζιλία! Ο σταρ της Μπαρτσελόνα αποχώρησε ως τραυματίας στο 40' και έδωσε τη θέση του στον Ράιαν.
Ο παίκτης της Σελεσάο ένιωσε πόνο χαμηλά και βγήκε χωλαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας προβληματισμό στον Αντσελότι και στους συμπαίκτες του.
@Photo credits: Associated Press
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