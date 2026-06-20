Βραζιλία - Αϊτή: Τα γκολ των Κούνια και Βινίσιους στο ημίχρονο
Η Βραζιλία έφερε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Αϊτή και φρόντισε να το αποδείξει εμπράκτως από νωρίς, καθώς πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων πριν καν το ημίχρονο!
Ο Κούνια ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για τη Σελεσάο, καθώς έκανε το 1-0 από κοντινή προσπάθεια στο 23', ενώ στο 36' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους δε, ο Βινίσιους ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με συρτό σουτ...
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