Κούνια και Βινίσιους απλούστευσαν από το πρώτο ημίχρονο την αποστολή της Βραζιλίας ενάντια στην Αϊτή.

Η Βραζιλία έφερε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Αϊτή και φρόντισε να το αποδείξει εμπράκτως από νωρίς, καθώς πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων πριν καν το ημίχρονο!

Ο Κούνια ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για τη Σελεσάο, καθώς έκανε το 1-0 από κοντινή προσπάθεια στο 23', ενώ στο 36' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους δε, ο Βινίσιους ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με συρτό σουτ...