Βραζιλία - Αϊτή: Ο Κούνια βρήκε πάλι δίχτυα για το 2-0 (vid)
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Ο Ματέους Κούνια διπλασίασε τόσο τα τέρματα της Βραζιλίας, όσο και τα δικά του κάνοντας το 2-0 κόντρα στην Αϊτή.
Ο Κούνια ξαναχτύπησε! Ο φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το 2-0 για τη Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή στο 36ο λεπτό μετά την ασίστ του Βινίσιους Ζούνιορ.
Ο Βίνι έκανε την πάσα, ο Κούνια σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Πλασίντ.
@Photo credits: Associated Press
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