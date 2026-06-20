Ο Ματέους Κούνια διπλασίασε τόσο τα τέρματα της Βραζιλίας, όσο και τα δικά του κάνοντας το 2-0 κόντρα στην Αϊτή.

Ο Κούνια ξαναχτύπησε! Ο φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το 2-0 για τη Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή στο 36ο λεπτό μετά την ασίστ του Βινίσιους Ζούνιορ.

Ο Βίνι έκανε την πάσα, ο Κούνια σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Πλασίντ.