Ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο παρακολουθούν στις εξέδρες τις προσπάθειες της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή.

Και πως θα μπορούσαν να λείπουν! Ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο βρίσκονται στη Φιλαδέλφεια, όπου η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στο Μουντιάλ 2026.

Το «Φαινόμενο» και ο «Ρόνι» έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τη Σελεσάο με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πέμπτου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2002.