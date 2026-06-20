Βραζιλία - Αϊτή: Ρονάλντο και Ροναλντίνιο παρακολουθούν τη Σελεσάο (vid)
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Ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο παρακολουθούν στις εξέδρες τις προσπάθειες της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή.
Και πως θα μπορούσαν να λείπουν! Ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο βρίσκονται στη Φιλαδέλφεια, όπου η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου στο Μουντιάλ 2026.
Το «Φαινόμενο» και ο «Ρόνι» έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τη Σελεσάο με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πέμπτου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2002.
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